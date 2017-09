Die vom ehemaligen Profi Roland Schwegler trainierten Glarner von Linth 04 sorgten in der 1. Runde für die grösste Überraschung, als sie den Challenge Ligisten Wohlen gleich 4:0 bezwangen. Als Lohn treffen sie nun in Niederurnen auf den FC St. Gallen. Der 2016 aus der Challenge League zwangsrelegierte FC Biel empfängt in seiner schmucken Arena die von Murat Yakin trainierten Grasshoppers.

Die sportlich spannendsten Affichen versprechen die beiden Vergleiche zwischen Vereinen aus den beiden höchsten Ligen. Wil spielt gegen Thun, Chiasso, der Tabellenvierte der Challenge League, fordert Basel heraus.

Der Titelverteidiger ist drei Tage nach seinem Gastspiel im Old Trafford in Manchester unter Druck. Das Team von Raphael Wicky ist seit vier Pflichtspielen ohne Sieg, ein Ausrutscher im Stadion Comunale kann sich der Serienmeister nach den mässigen Auftritten in den letzten Wochen nicht leisten. "Es wird einige Wechsel geben, aber keine Experimente", so Wicky.