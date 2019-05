Klose war 2016 von Wolfsburg in den Osten Englands gewechselt, musste mit Norwich allerdings nach nur einer halben Saison den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Die "Canaries", die in dieser Saison den Championship-Titel errangen, kehren nach drei Jahren in die Premier League zurück. "Ich freue mich, nächste Saison Premier League zu spielen, was auch einer der Gründe für die Vertragsverlängerung war", liess sich Klose zitieren. Zudem fühle er sich in der 190'000 Einwohner fassenden Universitätsstadt so heimisch wie in der Schweiz.

Mit der Vertragsverlängerung zerschlug Klose auch die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr in die Schweiz. Der 17-fache Schweizer Internationale war mit einem möglichen Wechsel zum FC Basel in Verbindung gebracht worden.