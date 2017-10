Müller fehlt den Münchnern in einer wichtigen Phase. Nach aktuellem Stand verpasst er die beiden Duelle gegen Leipzig im deutschen Cup und in der Bundesliga, die Partie in der Champions League bei Celtic Glasgow sowie das Spitzenspiel in der Meisterschaft gegen Leader Borussia Dortmund. Auch eine Reise zur Nationalmannschaft Mitte November dürfte für den 28-Jährigen ausfallen.