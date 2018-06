Zuletzt war Lichtsteiner während sieben Jahren bei Juventus Turin engagiert. Er wurde in dieser Zeit siebenmal Meister, gewann viermal die Coppa Italia und dreimal den Supercup. Der Innerschweizer kam 259 Mal für Juventus zum Einsatz und erzielte dabei 15 Tore. Er kam 2011 für zehn Millionen Euro Ablöse von Ligakonkurrent Lazio Rom nach Norditalien.

Vierte Station im Ausland

Seine ersten Schritte im Ausland machte er von 2005 bis 2008 in Frankreich beim OSC Lille. Zwischen 2001 und 2005 spielte er für den Schweizer Rekordmeister GC. Ein Wechsel zu Borussia Dortmund scheiterte dem Vernehmen nach am Veto des neuen Trainers Lucien Favre. Am Freitag dürfte Lichtsteiner gegen Japan zum 100. Länderspiel kommen.

Bei Arsenal trifft Lichtsteiner mit dem spanischen Internationalen Hector Bellerin auf harte Konkurrenz. «Ich muss nochmals aus der Komfortzone rauskommen und etwas Ultimatives erleben, etwas riskieren, den Kitzel spüren.» Auf die kommende Saison hin übernimmt Unai Emery als Trainer von Arsène Wenger, der während 22 Jahren an der Linie gestanden war.

Lichtsteiner, der in seiner Karriere 17 Titel gewonnen hat, kündigte bereits an, dass er auch nach der WM in Russland seine Karriere in der Nationalmannschaft weiterführen wird. Nur Heinz Herrmann (118) und Alain Geiger (112) haben noch mehr Länderspiele für die Schweiz bestritten als er. Fernziel? Die Europameisterschaft 2020. (SDA/sih)