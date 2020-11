Steffen trifft und bereitet vor

Zwar sind die Wolfsburger in der laufenden Saison noch ungeschlagen, doch die Punkteausbeute ist wegen fünf Unentschieden bislang verhältnismässig spärlich ausgefallen. Dass es diesmal für drei Punkte reichte verdankte Wolfsburg Steffen und Goalie Koen Casteels, der in der Nachspielzeit einen Penalty des Ex-Grasshoppers Munas Dabbur parierte und damit das 2:2 verhinderte.

Steffen hatte Wolfsburg schon in der 5. Minute mit seinem ersten Saisontor in Führung geschossen. Nach einer knappen halben Stunde düpierte er die Hoffenheimer Verteidigung erneut, scheiterte aber an Goalie Oliver Baumann. Der Ball kam über Umwege wieder zu ihm zurück. Sein cleveres Zuspiel ermöglichte Wout Weghorst das 2:0. Später verpasste der Niederländer vom Penaltypunkt das mögliche 3:0.

Resultate und Tabelle:

Wolfsburg - Hoffenheim 2:1 (2:0). - Tore: 5. Steffen 1:0. 26. Weghorst 2:0. 88. Adamjan 2:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 71.) und Mehmedi (ab 62.), ohne Mbabu. 82. Weghorst (Wolfsburg) verschiesst Penalty. 93. Hoffenheims Goalie Casteels hält Penalty von Dabbur.

Die weiteren Spiele der 7. Runde. Freitag: Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1. - Samstag: RB Leipzig - SC Freiburg 3:0. Union Berlin - Arminia Bielefeld 5:0. Mainz 05 - Schalke 04 2:2. Augsburg - Hertha Berlin 0:3. VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:2. Borussia Dortmund - Bayern München 2:3. - Sonntag: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 18.00.

1. Bayern München 7/18 (27:11). 2. RB Leipzig 7/16 (15:4). 3. Borussia Dortmund 7/15 (15:5). 4. Bayer Leverkusen 6/12 (10:5). 5. Union Berlin 7/12 (16:7). 6. Borussia Mönchengladbach 6/11 (9:8). 7. Wolfsburg 7/11 (7:5). 8. VfB Stuttgart 7/10 (13:9). 9. Werder Bremen 7/10 (9:9). 10. Augsburg 7/10 (9:10). 11. Eintracht Frankfurt 7/10 (10:12). 12. Hertha Berlin 7/7 (13:13). 13. Hoffenheim 7/7 (11:12). 14. SC Freiburg 7/6 (8:16). 15. Arminia Bielefeld 7/4 (4:15). 16. 1. FC Köln 7/3 (7:12). 17. Schalke 04 7/3 (5:22). 18. Mainz 05 7/1 (7:20).