Es ist der Tag nach dem Cupfinal. Der Schauplatz ist nicht mehr Bern, sondern Lugano. Die Sonne braucht lange Anlaufzeit. Fast so, wie YB am Sonntag. Mit dem Unterschied, dass sie sich am Ende doch noch durchsetzt.

In der wunderbaren «Villa Sassa» von Lugano hat das Nationalteam sein Camp aufgeschlagen. Am Montag bittet Vladimir Petkovic auf dem Nebenrasen des Stadio Cornaredo zur ersten Trainings-Einheit. Auch der Kraftraum wird rege benutzt. Es ist der Beginn einer Reise, an deren Ende die Schweizer am liebsten über sich lesen würden, Geschichte geschrieben zu haben.

Johan Djourou gibt sich pragmatisch

Was das genau bedeutet, darüber lässt sich streiten. Gerne würde das Team endlich, endlich, endlich einmal ein K.-o.-Spiel gewinnen. Aber darf man davon überhaupt reden? Oder sollte man es doch lieber beim Träumen belassen, in einer schwierigen Gruppe eingeteilt mit Brasilien, Serbien und Costa Rica, dazu noch einen möglichen Achtelfinal gegen Deutschland vor Augen?