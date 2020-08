Start in der Super League erst am 19. September

Die Swiss Football League (SFL) berücksichtigt mit der Verschiebung den bundesrätlichen Entscheid, wonach Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen unter bestimmten Bedingungen und strengen Schutzmassnahmen ab dem 1. Oktober wieder möglich sind. Das Hinausschieben des Auftakts bewirkt, dass jeder Klub nur ein Heimspiel mit höchstens 1000 Zuschauern austragen muss.

Die SFL schreibt dazu in einem Communiqué: "Die Lösung schafft für alle 20 SFL-Klubs die gleichen Bedingungen mit einem Heim- und Auswärtsspiel unter der bisherigen Regel von maximal 1000 anwesenden Personen."

Die vorderhand wegfallende 1. Runde der Super League soll unmittelbar vor der Winterpause in der Woche vor Weihnachten angesetzt werden. In der Challenge League wird die geplante Startrunde in eine Wochentagsrunde im Monat Oktober umgewandelt. Der Ende September vorgesehene Spieltag findet neu in der ersten November-Woche statt.

Die Veröffentlichung der Spielpläne sowohl für die Super League als auch für die Challenge League sowie die detaillierte Ansetzung der ersten neun Runden ist für die kommende Woche vorgesehen.