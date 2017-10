Die Schwächen

Auswärts überzeugt die Nationalmannschaft nicht auf gleiche Art und Weise. In Aserbaidschan gab es für das Team von Trainer Michael O'Neill nur einen mickrigen 1:0-Sieg. Gegen Norwegen setzte es eine Niederlage ab.

Der Erfolg

Der grösste Erfolg Nordirlands war die Teilnahme an der Europameisterschaft 2016 und der dortige Vorstoss in den Achtelfinal. Zudem nahmen die Nordiren in ihrer Geschichte drei Mal an einer WM Teil.

Hier wird gespielt

Das Auswärtsspiel findet am 9. November im Windsor Park in Belfast statt. Das Heimstadion des Linfield FC wurde vor wenigen Jahren renoviert und bietet bei internationalen Spielen 18'434 Zuschauern Platz. Das Rückspiel in der Schweiz wird am 12. November im St. Jakob-Park in Basel ausgetragen.