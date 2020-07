St. Gallens Meisterträume enden mit Kanterniederlage

Spannung herrschte im Spitzenduell der 33. Runde der Super League kaum fünf Minuten. Kemal Ademi (4.) und Samuele Campo (5.) sorgten beim Überraschungsteam der Super League für eine kalte Dusche, lang bevor der St. Galler Fussballplatz mit Beginn der zweiten Halbzeit zum Schauplatz eines kurzen und heftigen Unwetters wurde. St. Gallen, das in der laufenden Saison den Grundstein zu manchem Sieg in der Startphase gelegt hatte, erhielt vom FCB etwas der eigenen Medizin. Zu viel für das Team von Peter Zeidler, dessen offensive und kräftezehrende Spielweise nicht für englische Wochen gemacht scheint. Dies widerspiegelt sich auch in der unerbittlichen Höhe des Schlussresultats.

Die Basler hatten wenige Stunden vor dem Anpfiff in St. Gallen einen positiven Coronatest bei einem ihrer Spieler publik gemacht, mit den von Marcel Koller befürchteten Konzentrationsschwierigkeiten hatte das Gästeteam ganz und gar nicht zu kämpfen. Wie der FCB zwei Fehler des Heimteams innerhalb von 62 Sekunden zum 2:0 ausnützte, war eher ein Plädoyer für die grosse Präsenz des Gastes. In der 4. Minute schalteten die FCB-Routiniers Valentin Stocker und Fabian Frei nach einem Ballverlust von Victor Ruiz schneller als die Ostschweizer und ermöglichten Kemal Ademi alleine vor dem Tor das 1:0, nur Sekunden später stand der überragende Silvan Widmer mit einem Vorstoss am Ursprung von Samuele Campos 2:0.

Die Mannschaft von Marcel Koller startete in der Ostschweiz mit der grösseren Intensität und der feineren Klinge. Während in den Reihen des FCB eine lange Zeit nicht mehr gesehene Aggressivität zu erkennen war, präsentierte sich das Heimteam zu Beginn fehleranfällig und gegen Ende kraft- und mutlos. Unter den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino gelang es dem FCB, zumindest den Kampf um den 2. Platz in der Super League neu zu entfachen. Der Rückstand auf St. Gallen schmolz drei Runden vor Schluss auf drei Punkte zusammen.

Telegramm:

St. Gallen - Basel 0:5 (0:2)

1000 Zuschauer. - SR Schnyder. - Tore: 4. Ademi (Frei) 0:1. 5. Campo (Widmer) 0:2. 57. Ademi (Campo) 0:3. 84. Stocker (Van Wolfswinkel) 0:4. 87. Van Wolfswinkel (Widmer) 0:5.

St. Gallen: Zigi; Hefti (74. Kräuchi), Stergiou, Fazliji, Muheim (82. Rüfli); Quintilla (74. Staubli); Görtler (74. Ribeiro), Ruiz (55. Bakayoko); Guillemenot; Demirovic, Itten.

Basel: Omlin (75. Nikolic); Widmer, Cömert, Alderete (85. Isufi), Van der Werff; Frei, Xhaka; Stocker (85. Ramires), Campo, Pululu (77. Tushi); Ademi (75. Van Wolfswinkel).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Babic und Gonzalez (beide verletzt). Basel ohne Cabral (gesperrt), Zuffi, Riveros, Oberlin und Petretta (alle verletzt). 75. Omlin verletzt ausgeschieden. Verwarnungen: 7. Görtler (Foul). 34. Widmer (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 62. Demirovic (Foul). 65. Itten (Foul). 69. Ademi (Foul).