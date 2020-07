Sperren gegen Alain Geiger, Alex Schalk und Stefan Knezevic

Servettes Stürmer Alex Schalk und Luzern-Verteidiger Stefan Knezevic wurden nach ihren Platzverweisen am Mittwoch für zwei Spiele gesperrt. Trainer Alain Geiger, der in der Partie zwischen Servette und Luzern (2:0) wegen Reklamierens ebenfalls die Rote Karte sah, fehlt den Genfern am Sonntag gegen den FC St. Gallen.