Spanien fügt Deutschland historische 0:6-Pleite zu

Mit zahlreichen Stellungsfehlern machte der Weltmeister von 2014 den Spaniern in Sevilla den für den Einzug ins Finalturnier benötigten Sieg leicht. Zwei der ersten drei Tore fielen nach Cornern, zwei weitere nach Kontern. Ferran Torres, der bei Manchester City unter Vertrag steht, traf dreifach.

Bereits zur Pause führten die Gastgeber 3:0, am Ende setzte es für die DFB-Elf die zweithöchste Niederlage der Geschichte ab. 1909 hatte Deutschland gegen England ein 0:9 bezogen. "Das war ein rabenschwarzer Tag. Nichts funktionierte, weder in der Defensive noch in der Offensive", sagte Löw, der insbesondere Körpersprache, Körperspannung und Zweikampfverhalten bei seinen Schützlingen vermisste.

Manuel Neuer avancierte mit seinem 96. Länderspiel zum deutschen Rekord-Nationalgoalie. Der 34-jährige Bayern-Keeper war bei allen Gegentoren machtlos, mit einigen Paraden verhinderte er noch Schlimmeres. Selbst kamen die Deutschen erst in der 76. Minute durch einen Lattenschuss von Serge Gnabry zum ersten Torabschluss. Neben Spanien steht bislang Frankreich als Teilnehmer am Finalturnier im Oktober 2021 fest.

Spanien - Deutschland 6:0 (3:0)

Sevilla. - SR Ekberg (SWE). - Tore: 17. Morata 1:0. 33. Ferran Torres 2:0. 38. Rodri 3:0. 55. Ferran Torres 4:0. 71. Ferran Torres 5:0. 89. Oyarzabal 6:0.

Spanien: Simon; Sergi Roberto, Ramos (43. Garcia), Pau Torres, Gaya; Rodri, Canales (12. Fabian Ruiz); Olmo (73. Moreno), Koke, Ferran Torres (73. Asensio); Morata (73. Oyarzabal).

Deutschland: Neuer; Ginter, Süle (46. Tah), Koch, Max; Goretzka (61. Neuhaus), Gündogan, Kroos; Sané (61. Waldschmidt), Gnabry, Werner (76. Henrichs).

Bemerkungen: Spanien ohne Thiago Alcantara, Busquets, Carvajal, Fati und Navas (alle verletzt), Deutschland ohne Rüdiger (gesperrt), Gosens, Halstenberg und Kimmich (alle verletzt) sowie Havertz (Coronavirus). 77. Lattenschuss von Gnabry. Verwarnungen: 37. Koch (Foul), 67. Tah (Foul).

Rangliste: 1. Spanien 6/11 (13:3). 2. Deutschland 6/9 (10:13). 3. Ukraine 5/6 (5:10). 4. Schweiz 5/3 (6:8). - Spanien für Finalturnier qualifiziert. Schweiz gegen Ukraine abgesagt, Wertung noch offen.