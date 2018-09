Varrese (33) hat das Klub-Gen von seinem Vater geerbt, dessen vier Brüder auch allesamt für schwarz-weiss sind. Dass die Wurzeln der Familie nicht in Turin oder der Region Piemont liegen, sondern ganz im Süden Italiens, ist nicht aussergewöhnlich.

Wenn sich Giuseppe Varrese in Zürich mit seinen Freunden ins Auto setzt und nach Turin fährt, um das geliebte Juve zu bewundern, kann er sich bereits auf den nächsten Sieg freuen. Seit die Bianconeri vor sieben Jahren das neue, 155 Millionen Euro teure, Stadion am Stadtrand bezogen haben und der Schweizer Aussenverteidiger Stephan Lichtsteiner das allererste Tor schoss, haben sie hier von 182 Pflichtspielen nur acht verloren. Sagenhaft.

Dieser hat den Ruf, Juve-affin zu sein. Was auch damit zu tun hat, dass einst viele junge Männer den Mezzogiorno verliessen, um in der Autostadt Turin bei Fiat zu arbeiten. 12 Millionen Fans soll Juve in Italien haben, weltweit gar 200 Millionen.

«Wir haben das beste Stadion mit einem tollen Museum», schwärmt Varrese, der das Prunkstück auch schon seiner Familie gezeigt hat. Seine zwei Söhne, die – natürlich– bei YF/Juventus kicken, hat er längst mit dem Juve-Virus infiziert.

Ein Killer-Team

Und jetzt, wo Ronaldo tatsächlich im Allianz Stadium einläuft, sind alle noch ein bisschen stolzer und glücklicher. «Ich hätte nie geglaubt, dass einmal ein solcher Spieler zu uns kommt», sagt der Inhaber eines Kurierdienstes. «Jetzt wollen wir alles gewinnen!»

Das ist bis jetzt unter dem 51-jährigen Strategen und Motivationskünstler Massimiliano Allegri gut gelungen. Der Trainer schafft es für das bescheidene Gehalt von sieben Millionen Euro perfekt, die Sattheit auch nach sieben Meistertiteln in Serie zu bekämpfen: Sechs Spiele, sechs Siege in der Serie A, ein Spiel, ein Sieg in der Champions League.