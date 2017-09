Christian Constantin hat wieder mal zugeschlagen. Und diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Am Rande der Super-League-Partie zwischen dem FC Lugano und dem FC Sion ging der Präsident des Walliser Fussballclubs den für den TV-Sender Teleclub anwesenden Experten Rolf Fringer tätlich an. Fringer stürzte und wurde nur dank des Eingriffs eines Security-Manns vor weiteren Attacken Constantins verschont.

«Zuerst ist sein Sohn gekommen und dann er. Er hat mir drei, vier Ohrfeigen gegeben. Ich habe mein Mikrofon gehalten, habe mich gar nicht gewehrt. Ich habe gedacht, das darf doch gar nicht wahr sein", sagte Fringer während der TV-Sendung. Nach der ersten Attacke sei er auf dem Boden ausgerutscht und umgefallen. "Dann gabs noch einen Tritt in den Hintern, in den Rücken. Also, eigentlich unglaublich!», schildert der ehemalige Nationaltrainer den Eklat.

Auch Constantin sprach im TV-Interview über seine Beweggründe: «Fringer hat mich diese Woche verbal attackiert und kritisiert. Ich habe das mit ihm geregelt. Das ist nicht die feine Art, aber wenn man angegriffen wird, wehrt man sich halt.»