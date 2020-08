Sion und Zürich schicken Thun in die Barrage

In einem hitzigen Derby in Genf, das aufgrund eines Stromausfalls zwischenzeitlich für eine Viertelstunde unterbrochen werden musste, setzten sich die Walliser dank Toren von Pajtim Kasami (43.) und dem eingewechselten Robert Uldrikis durch. Zum direkten Klassenerhalt reichte es dem Team von Paolo Tramezzani allerdings nur, weil es im Zürcher Letzigrund Schützenhilfe des FCZ erhielt.

Die Zürcher remisierten gegen Sions Konkurrent Thun, obschon sie einen 3:0-Vorsprung verspielten. Die Berner Oberländer fanden in Zürich erst viel zu spät in die Partie und kamen trotz Toren von Ridge Munsy (74./90.) und Simone Rapp (84.) nicht mehr zum Sieg. Damit trifft der FC Thun am Freitag (18.15 Uhr) in der Barrage auswärts auf den FC Vaduz. Das Rückspiel im Berner Oberland findet am Montag statt.

Meister YB zeigte derweil im bereits bedeutungslosen Spitzenkampf der Super League dem zweitklassierten FC St. Gallen mit 3:1 den Meister. Dank einer Doublette von Jean-Pierre Nsame (14./22.), der 27-jährige Kameruner stellte mit seinen Saisontoren 31 und 32 eine neue Super-League-Rekordmarke auf, geriet das Team von Gerardo Seoane im Wankdorf früh auf die Siegesstrasse. Jérémy Guillemenot brachte die Ostschweizer mit einem sehenswerten Weitschusstor sechs Minuten vor der Pause zurück in die Partie, Nicolas Moumi Ngamaleu stellte den Zweitore-Vorsprung vier Minuten vor Schluss allerdings wieder her.

Resultate und Rangliste:

Basel - Luzern 0:0. Neuchâtel Xamax FCS - Lugano 0:1 (0:0). Servette - Sion 1:2 (1:1). Young Boys - St. Gallen 3:1 (2:1). Zürich - Thun 3:3 (2:0).

Rangliste: 1. Young Boys* 76. 2. St. Gallen** 68. 3. Basel** 62. 4. Servette** 49. 5. Lugano 47. 6. Luzern 46. 7. Zürich 43. 8. Sion 39. 9. Thun++ 38. 10. Neuchâtel Xamax+ FCS 27.

* Meister (Champions-League-Qualifikation)

** Europa-League-Qualifikation

+ Absteiger

++ Barrage-Teilnehmer