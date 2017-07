Mit Adryan kommt ein einstiges Supertalent aus Südamerika vom brasilianischen Erstligisten Flamengo Rio de Janeiro, für das der offensive Mittelfeldspieler seinerzeit schon als 18-Jähriger debütierte.

Der frühere brasilianische Nachwuchs-Internationale erhielt einen Vertrag bis 2020. Adryan befand sich 2012 auf der Liste der 101 weltbesten Spieler des Jahrgangs 1991.

Er war in Europa schon bei Cagliari, Leeds United und Nantes engagiert. In der Ligue 1 brachte er es in der Saison 2015/2016 auf sieben Tore in 30 Wettbewerbsspielen.