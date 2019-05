Nach der Niederlage bei Xamax und dem Unentschieden gegen Lugano präsentierte sich Meister YB im Walliser bei angenehmen Bedingungen und guten Platzverhältnissen wieder in Normalform. Sion war unter diesen Voraussetzungen bis auf wenige kurze Phasen überfordert. Jean-Pierre Nsame mit dem frühen 1:0 sowie Christian Fassnacht, Thorsten Schick und Guillaume Hoarau mit seinem 21. Saisontreffer als weitere Torschützen sorgten für das klare Verdikt, das den Verhältnissen entsprach und den FC Sion zurück in den Abstiegskampf manövrierte. Xamax, das in Thun 2:0 gewann, liegt auf dem Barrageplatz noch einen Punkt hinter den Wallisern.

Vor allem in der Anfangsphase konnten sich die Sittener bei ihrem Goalie Kevin Fickentscher bedanken, dass sie nicht noch mehr Gegentore kassierten. Mehrere Male verhinderte dieser mit seinen Reflexen Schlimmeres. Dennoch lag die Mannschaft von Trainer Murat Yakin ab der 7. Minute im Hintertreffen.

Weil die Walliser selbst im Abschluss glücklos waren, blieben sie zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg und verdeutlichte sich das Verdikt im weiteren Verlauf. Bastien Toma (27.), Moussa Djitté (61.) als auch Birama Ndoye (89.) trafen die Torumrandung, auf der anderen Seite kombinierten sich die Berner wiederholt sehenswert durch die inferiore Sittener Hintermannschaft. Den schönsten Angriff, eine One-Touch-Kombination über mehrere Stationen, vollendete Nsame zur frühen Führung.

Sion - Young Boys 0:4 (0:2)

10'800 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 7. Nsame (Aebischer) 0:1. 40. Fassnacht (Aebischer) 0:2. 50. Schick (Benito) 0:3. 90. Hoarau (Nsame) 0:4.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Neitzke (58. Fortune), Ndoye, Morgado (58. Djitté); Zock, Toma (80. Baltazar), Grgic; Kasami, Mveng; Uldrikis.

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Von Bergen, Lauper, Benito; Sow (55. Garcia); Schick (68. Lotomba), Aebischer (75. Gaudino), Fassnacht; Nsame, Hoarau.

Bemerkungen: Sion ohne Kouassi (gesperrt), Lenjani, Carlitos, Mitrjuschkin, Raphael, Abdellaoui, Blasucci (alle verletzt), Song, Itaitinga und Philippe (alle nicht im Aufgebot). Young Boys ohne Ngamaleu, Camara und Sulejmani (alle verletzt). 27. Lattenkopfball von Toma. 61. Pfostenschuss Djitté. 89. Pfostenschuss Ndoye. Verwarnungen: 11. Aebischer (Foul). 17. Grgic (Foul). 19. Neitzke (Foul). 63. Lauper (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 81. Garcia (Foul).