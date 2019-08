Während Servette nicht nur beim jüngsten 4:0-Sieg in Thun überzeugte, tat sich Xamax trotz zuverlässigem Raphaël Nuzzolo schwer. Der auf Platz 4 liegende Aufsteiger ist zuhause noch ungeschlagen und ohne Gegentor, Xamax liegt mit drei Punkten am Tabellenende.

Bei Xamax haben sich die Eindrücke aus der Vorbereitung bislang bestätigt. Die Neuenburger konnten den vermuteten Substanzverlust noch nicht widerlegen. Für sie spricht aber die jüngste Bilanz in den Direktbegegnungen: In den zwei gemeinsamen Saisons in der Challenge League blieb Xamax gegen Servette ungeschlagen. Vier Siege und vier Remis holte Xamax gegen vor dem Aufstieg in der vorletzten Saison.

Inzwischen hat das erblühende Servette die Xamaxien aber auf finanzieller Ebene überholt. Schafft Xamax in Genf keine Überraschung, dürfte die Mannschaft von Trainer Joël Magnin für den Rest der Saison die dritte Kraft in der Romandie hinter Sion und Servette bleiben.