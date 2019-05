Die Wolken hängen tief an diesem Freitagvormittag. Es nieselt leicht. Im Restaurant Sonnenberg, auf der Südseite des Zürichbergs, werden die Tische gedeckt. Am Mittag steigt hier der «Gusti-Cup», von der Bilanz einst als «geriatrisches Treffen für Lokalprominenz» bezeichnet. Das Gourmet-Haus ist im Besitz des Weltfussballverbandes. Hier ist Blatter ein gern gesehener Gast, hier nennen sie ihn noch immer «Patron». Blatters Gang ist leicht schleppend. Am 10. März wurde der ehemalige Fifa-Präsident 83 Jahre alt.

Sie wollen Fifa-Präsident Gianni Infantino verklagen. Warum haben Sie das nicht einfach gemacht, sondern gingen damit an die Presse?

Sepp Blatter: Weil mir der Kragen geplatzt ist und wir eine Klage einreichen werden. Das braucht Zeit, deshalb ging ich medial in die Offensive. Mein Anwalt hat mich darin unterstützt. Ich hatte genug. Es ist so viel passiert. Die Fifa verbreitete im Sommer 2016 Informationen über Zahlungen, die einfach nicht stimmen. Man hat mich in den Zeitungen dargestellt, als hätte ich die Fifa um Geld geprellt.

Was Sie bestreiten.

Es ist falsch. Ich habe nichts gemacht, das verboten wäre. Alle Zahlungen, die ich von der Fifa erhalten habe, waren so von den entsprechenden Gremien festgelegt und abgesegnet.

Die Fifa behauptete, Sie hätten für die WM 2014 in Brasilien einen Bonus von 12 Millionen Franken kassiert. Sie bestreiten, das Geld je erhalten zu haben.

Das Geld habe ich nie bekommen. Aber ich will das Geld auch gar nicht mehr. Was mich viel mehr nervt, ist, dass die Fifa den Eindruck erweckte, der ehemalige Generalsekretär Jérôme Valcke, sein damaliger Stellvertreter Markus Kattner und ich hätten uns das Geld gegenseitig zugeschanzt. Das ist eine Riesenfrechheit. Alles wurde von der Finanzkommission, dem Exekutivkomitee und später von der Compliance-Kommission abgesegnet. Alles ist in der Buchhaltung aufgeführt.

Sie sollen schon für die WM 2010 einen Bonus von elf Millionen erhalten haben.

Es waren zehn Millionen. Aber das habe ich auch nie in Abrede gestellt. Das hat mir das Exekutivkomitee bewilligt, weil ich den Mut hatte, mit der Weltmeisterschaft nach Afrika zu gehen.

Es geht Ihnen um den moralischen Schaden?

Genau, das ist mein Hauptthema. Ich bin jetzt 83-jährig und habe genug von dem Getuschel hinter meinem Rücken. Ich will eine Richtigstellung.

Sie und Infantino haben sich einst ganz gut verstanden. Wie kam es zum Zerwürfnis?

Als ich Ende 2015 ging, habe ich nicht einmal meinen Pass mitgenommen, weil ich dachte, dass die Suspendierung ohnehin nicht lange Bestand haben wird. Ich habe mich getäuscht. Alle meine persönlichen Dinge waren also noch bei der Fifa. Als Infantino zum Fifa-Präsidenten gewählt wurde, sagte er mir, ich solle ihm eine Liste machen, mit allen Punkten, die noch zu erledigen wären. Er sagte, er würde sich darum kümmern. Nach dem Fifa-Kongress im Mai 2016 war dann plötzlich alles anders. Ich bekam eine Notiz, dass ab jetzt alle Angelegenheiten über unsere Rechtsanwälte laufen würden.

Wann hatten Sie letztmals persönlichen Kontakt mit Infantino?

Das war Ende März, Anfang April 2016. Er kam zu mir ins Präsidialhaus, wo ich noch bis 2021 eingemietet bin. Wir haben zusammen ein Glas Wein getrunken und er hat mir gesagt, ich soll ihm diese Liste machen. Seither ist, wie man militärisch sagt, Funkstille.