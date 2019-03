Seferovic wurde für die zweite Halbzeit eingewechselt. Er schoss mit einem wuchtigen und unhaltbaren Kopfball-Aufsetzer das frenetisch gefeierte Tor, dank dem Benfica in der portugiesischen Meisterschaft punktgleich mit dem Erzrivalen Porto an der Spitze bleibt. Dank dem besseren Abschneiden in den Direktbegegnungen ist Benfica Leader. Mit dem 16 Saisontor festigte der Luzerner seinen 1. Platz im Torschützenklassement.

Seferovic hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Dinamo Zagreb an den Adduktoren verletzt. Deshalb verpasste er auch die EM-Qualifikationsspiele der Schweiz gegen Georgien (2:0) und Dänemark (3:3).