Samuele Campo vom FC Basel mit positivem Corona-Test

Die Basler Spieler waren am Dienstag nach dem verlängerten freien Wochenende getestet worden. Ausser bei Campo fiel kein weiterer Test von Spielern, Trainern oder Betreuern positiv aus. Der 25-jährige Campo zeigte seit Montag Symptome und befindet sich derzeit in Isolation. Er hatte in den letzten Tagen keinen Kontakt mit Menschen aus dem Umfeld der Basler Mannschaft, wie der FC Basel mitteilte.