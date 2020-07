Real wieder dank Ramos-Penalty

Wie vor drei Tagen gegen Getafe verhalf der Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane ein Penalty-Tor von Captain Sergio Ramos zum Minisieg, der ein weiterer Schritt zum Meistertitel bedeutet.

Der 34-jährige Verteidiger, der im nächsten Spiel gegen Alaves eine Gelbsperre verbüssen wird, war in der laufenden Meisterschaft schon zum zehnten Mal erfolgreich, so oft wie noch nie in seiner Laufbahn. Es war bereits sein fünfter Treffer nach der Corona-Pause.

Vorangegangen war dem Penalty ein Foul an Marcelo.

Kurztelegramm und Rangliste:

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:1 (0:0). - Tor: 73. Ramos (Foulpenalty) 0:1.

Am späten Abend: Villarreal - FC Barcelona (22.00 Uhr).

Rangliste: 1. Real Madrid 34/77 (62:21). 2. FC Barcelona 33/70 (74:35). 3. Atlético Madrid 34/62 (46:25). 4. FC Sevilla 33/57 (48:33). 5. Villarreal 33/54 (53:40). 6. Getafe 33/52 (42:31). 7. San Sebastian 33/50 (50:42). 8. Athletic Bilbao 34/48 (38:29). 9. Valencia 34/47 (43:50). 10. Granada 34/47 (42:40). 11. Osasuna 33/44 (40:47). 12. Levante 33/42 (41:46). 13. Valladolid 34/39 (28:37). 14. Betis Sevilla 34/38 (44:55). 15. Eibar 33/35 (34:50). 16. Celta Vigo 34/35 (33:43). 17. Alaves 34/35 (32:51). 18. Mallorca 34/29 (35:59). 19. Leganes 33/25 (24:49). 20. Espanyol Barcelona 33/24 (27:53).