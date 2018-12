In Gruppe G traten die bereits für die K.o.-Phase der Champions League qualifizierten Real Madrid und AS Roma jeweils mit einer B-Mannschaft zu ihren Duellen an. Besonders den Spaniern bekamen die vielen Rotation nicht. Die Madrilenen unterlagen ZSKA daheim, nachdem sie bereits das Hinspiel in Moskau mit 0:1 verloren hatten. Real bestimmte zwar grösstenteils das Tempo, wurde von den Gästen aber ausgekontert.

Der Sieg von ZSKA gegen Madrid ist allerdings bittersüss: Da Pilsen im Heimspiel gegen die AS Roma beim 2:1-Sieg ebenfalls voll punktete, reichte den Moskauern auch der Sieg gegen den spanischen rekordmeister nicht, um den tschechischen Widersacher im Fernduell um den 3. Platz noch abzufangen.

Telegramme und Tabellen. Gruppe G:

Real Madrid - ZSKA Moskau 0:3 (0:2)

SR Dias (POR). - Tore: 37. Tschalow 0:1. 43. Schennikow 0:2. 73. Sigurdsson 0:3.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Vallejo, Javi Sanchez, Marcelo (74. Carvajal); Isco, Llorente (58. Kroos), Valverde; Asensio, Benzema (46. Bale), Vinicius Junior.

Bemerkungen: 24. Lattenschuss Asensio.

Viktoria Pilsen - AS Roma 2:1 (0:0)

11'207 Zuschauer. - SR Taylor (ENG). - Tore: 63. Kovarik 1:0. 68. Ünder 1:1. 73. Chory 2:1.

AS Roma: Mirante; Santon (75. Florenzi), Marcano, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi (80. Pellegrini); Ünder, Kluivert, Pastore (59. Zaniolo); Schick.

Bemerkung: 92. Gelb-Rote Karte gegen Pellegrini.

1. Real Madrid 6/12 (12:5). 2. AS Roma 6/9 (11:8). 3. Viktoria Pilsen 6/7 (7:16). 4. ZSKA Moskau 6/7 (8:9). - Real Madrid und die AS Roma im Achtelfinal, Viktoria Pilsen in der Europa League.

Die für die Achtelfinals qualifizierten Teams:

Atlético Madrid, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Liverpool, FC Porto, Schalke 04, Bayern München, Ajax Amsterdam, Manchester City, Real Madrid, AS Roma, Juventus Turin, Manchester United.

Die für die Europa-League-Sechzehntelfinals qualifizierten Teams: Club Brügge, Inter Mailand, Napoli, Galatasaray Istanbul, Benfica Lissabon, Valencia, Viktoria Pilsen.