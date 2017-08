Es war ein Schock. Für alle. Als Matías Delgado letzten Sonntag seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Da kam ein freier Montag gerade gelegen. "Jeder konnte diesen Tag nutzen, um sich zu erholen und das Ganze zu verarbeiten", sagt Raphael Wicky fünf Tage später.

Am Dienstag wurde mit der ganzen Mannschaft noch einmal darüber geredet. "Wir haben gesagt, dass wir Matis Entscheidung respektieren und akzeptieren müssen." Und wie Wicky schon an der Rücktritts-Pressekonferenz betonte, wiederholte er auch am Freitag, dass es ebenso eine Chance für das Team sei, noch näher zusammen zu rücken. Es sei nun an anderen, Delgados Rollen auf und neben dem Feld einzunehmen. "Ab jetzt müssen wir vorwärts schauen, nicht rückwärts. Das ist das Richtige."

Und vorwärts geschaut, das hat der FCB-Cheftrainer zusammen mit seinem Staff. Am Donnerstagabend verkündete der Verein, wer Delgado als Captain ersetzen wird: Marek Suchy. Keine grosse Überraschung, sondern die logische Konsequenz. Auch für Wicky, wie er am Tag darauf erklärt: "Die Wahl von Marek zum Captain war relativ schnell klar. Er war bisher Vize-Captain, er ist ein Spieler mit grosser Erfahrung, der vorbildlich arbeitet und auch als Typ ein Vorbild ist."

Erfahrung und Identifikation

Etwas überraschender waren die Personalien Michael Lang und Taulant Xhaka. Vor allem deshalb, weil dies gleichbedeutend damit ist, dass Tomas Vaclik nicht mehr die Nummer drei ist, wie er das bislang war. "Das war überhaupt kein Entscheid gegen ihn. Tomi ist so wichtig, er hat sowieso so grossen Einfluss, ist im Spielerrat dabei und ein extrem wertvoller Spieler." Und wenn es etwas zu besprechen gibt, dann werde ohnehin der ganze Spielerrat befragt, zu dem neben Suchy, Lang, Xhaka und Vaclik auch noch Davide Callà und Geoffroy Serey Die gehören.

Aber zurück zu den neuen Vize-Captains. Deren Ernennung war wohl überlegt, so Wicky: "Ich kenne Michi noch von der Zeit, als ich bei der U20-Nati Assistenztrainer war. Wegen seiner Ausstrahlung und der Art und Weise, wie er in jedem Training Gas gibt, war es für mich klar, dass er es sein soll." Bei Xhaka spreche vor allem für ihn, dass er als Basler eine Identifikationsfigur sei.

Chance für die Jungen

An der Hierarchie im Mittelfeld, wie sie vor Delgados Rücktritt herrschte, werde sich kaum etwas ändern. Luca Zuffi und Serey Die bleiben wie Xhaka alle bedeutende Spieler. Für die Jungen wie Dominik Schmid oder Alexander Fransson hingegen könnte es ein Schritt näher zu mehr Spielzeit bedeuten.

Handlungsbedarf sieht Wicky trotz des herben Verlustes nicht. "Wir diskutieren Stand jetzt über keinen Spieler, der für Mati geholt werden soll. Wir haben Vertrauen in die, die da sind. Der Kader ist gut besetzt und die Qualität ist hoch." Dieser Meinung war auch Delgado selber, wie er im grossen Interview mit der bz offenbarte: "Meines Erachtens ist das aber nicht nötig. Wir haben eine sehr starke Gruppe, eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern."

Für das Spiel gegen Thun vom Samstagabend (19.00 Uhr) hat Wicky im Vergleich zu letzten Sonntag sogar noch eine zusätzliche Option: Dimitri Oberlin. Der Neuzugang wird erstmals im Kader stehen.