Die Challenge League und mit ihr die Swiss Football League steuern auf ein riesiges Problem zu: Geht es so weiter, gibt es bald nicht mehr genug Klubs, um die zehn Plätze der zweithöchsten Schweizer Liga zu besetzen. Mit dem FC Wohlen scheidet in dieser Saison zum zweiten Mal in Folge ein sauber geführter Verein aus der Challenge League aus (2017 Le Mont) – freiwillig und wegen fehlender Lust, die realitätsfremden Vorgaben zu erfüllen. Bei der SFL in Bern schrillen die Alarmglocken – was sich abzeichnete, ist eingetroffen: Die hohen Lizenzauflagen lassen die Klubs ausbluten. Laut Exponenten mehrerer Schweizer Profiklubs laufen bei der SFL die Gespräche über schnellstmögliche Veränderungen. SFL-CEO Claudius Schäfer sagte kürzlich gegenüber der «AZ»: «Die Liga macht uns Sorgen und wir prüfen, ob Anpassungen nötig sind.»