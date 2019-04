Wenige Tage vor dem Rückspiel in den Viertelfinals der Champions League gegen Manchester United trat der FC Barcelona in der Meisterschaft den Gang in die Provinz von Aragonien nicht in Bestbesetzung an. Lionel Messi fehlte wegen einer Gesichtsverletzung, und auch sein Sturmpartner Luis Suarez war in Huesca nicht dabei; er wurde geschont. Das Duo hat zusammen in dieser Saison in der Meisterschaft 53 Tore geschossen.

Ihre Statthalter in Huesca, der Franzose Ousmane Dembélé und der Ghanaer Kevin-Prince Boateng, sind deutlich weniger erfolgreich. Dembélé traf letztmals am 20. Januar, Boateng hat für Barcelona noch überhaupt kein Tor erzielt. Am Ende gab es so eine Nullnummer gegen einen Gegner, der seit der 8. Runde und dem 7. Oktober 2018 auf dem letzten Platz klassiert ist.

Telegramm:

Huesca - FC Barcelona 0:0. - 7332 Zuschauer. - Bemerkung: Barcelona ohne Messi (verletzt) und Piqué (gesperrt) sowie Rakitic und Suarez (beide geschont).

Die weiteren Spiele vom Samstag: Espanyol Barcelona - Alaves 2:1. Atlético Madrid- Celta Vigo (18.30 Uhr), FC Sevilla - Betis Sevilla (20.45 Uhr).

Rangliste:

1. FC Barcelona 32/74 (81:31). 2. Atlético Madrid 31/62 (45:21). 3. Real Madrid 31/60 (55:37). 4. Getafe 31/50 (38:27). 5. FC Sevilla 31/49 (51:37). 6. Valencia 31/46 (33:26). 7. Alaves 32/45 (33:40). 8. Athletic Bilbao 31/43 (33:35). 9. Betis Sevilla 31/43 (36:40). 10. Espanyol Barcelona 32/41 (37:46). 11. San Sebastian 31/40 (37:38). 12. Leganes 31/40 (31:35). 13. Eibar 31/39 (41:43). 14. Girona 31/34 (33:43). 15. Levante 31/33 (44:56). 16. Celta Vigo 31/32 (45:53). 17. Valladolid 31/30 (24:43). 18. Villarreal 31/30 (39:45). 19. Rayo Vallecano 31/27 (34:54). 20. Huesca 32/25 (35:55).