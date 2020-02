Niederlagen für das Spitzentrio St. Gallen, Young Boys und Basel

Meister YB ohne Nsame und Ngamaleu ein laues Lüftchen

Das geschieht in der Super League auch nicht alle Tage: Niederlagen des Spitzentrios in derselben Runde. Am 22. Spieltag unterlag der FC Basel zu Hause dem Schlusslicht FC Thun 0:1, verloren die Young Boys erstmals seit dem 15. März 2002 in Lugano (1:2) und tauchte der Leader FC St. Gallen in Luzern mit 0:1. Fabio Celestini , der neue Trainer der Zentralschweizer, ist nach Heiko Vogel (FCB), Uli Forte (YB), Urs Fischer (FCB), Adi Hütter und Gerardo Seoane (beide YB) erst der sechste Trainer, der in der Super League bei einem neuen Verein mit vier Siegen gestartet ist.

Die Niederlage des Meisters im Tessin kam angesichts der Formschwäche des FC Lugano nach der Winterpause überraschend. Allerdings hatte auch YB in den letzten drei Auswärtspartien nicht überzeugt und kein einziges Tor geschossen. Im Cornaredo konnte es zwar durch den Debütanten Samuel Ballet wieder einmal einen Treffer erzielen, doch dieser fiel in der 90. Minute und damit zu spät.

Es wurde ersichtlich, dass es den Bernern ohne die gesperrten Jean-Pierre Nsame und Nicolas Ngamaleu und dem zu Leganes transferierten Roger Assalé in der Offensive an Substanz fehlt. Sie dürften froh sein, am nächsten Sonntag im Spitzenkampf in St. Gallen mit dem von TP Mazembe verpflichteten 23-jährigen Meschak Elia neben den Rückkehrern Nsame und Ngamaleu noch eine Option mehr zu haben. Denn es stellt sich die Frage, ob Guillaume Hoarau noch einmal zu alter Form zurückfindet. In Lugano erweckte der 36-jährige Franzose den Eindruck, der Zahn der Zeit habe bös an ihm genagt. «Wir hatten viel Ballbesitz, fanden gegen den tief stehenden Gegner aber keine Lösungen», sagte Trainer Gerardo Seoane.