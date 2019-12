Newcastle schlittert in eine kleine Krise

Der Schweizer Verteidiger Fabian Schär traf in der 56. Minute nach einem Freistoss und einer Kopfballvorlage von Andy Carroll aus der Drehung zum Ausgleich, doch nur acht Minuten später erzielte Doppeltorschütze Dominic Calvert-Lewin nach einem Konter das Siegestor für Everton.

Damit ist Newcastle kurz vor dem Jahresende in eine kleine Krise geschlittert. Schär und Co. kassierten gegen Everton die dritte Niederlage in den letzten vier Runden und mussten das Team aus Liverpool vorbeiziehen lassen.

Everton dagegen ist auf dem Vormarsch: Das 2:1 in Newcastle war der zweite Erfolg im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti. Seit der klaren Derby-Niederlage gegen Liverpool von Anfang Dezember und der Entlassung von Trainer Marco Silva holte Everton aus fünf Spielen elf Punkte.

Telegramm/Resultate:

Newcastle United - Everton 1:2 (0:1). - 52'211 Zuschauer. - Tore: 13. Calvert-Lewin 0:1. 56. Schär 1:1. 64. Calvert-Lewin 1:2. - Bemerkung: Newcastle United mit Schär.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Brighton & Hove Albion - Bournemouth 2:0. Southampton - Crystal Palace 1:1. Watford - Aston Villa 3:0. Norwich City - Tottenham Hotspur, West Ham United - Leicester City (beide 18.30 Uhr). Burnley - Manchester United (20.45 Uhr).

Rangliste:

1. Liverpool 18/52 (46:14). 2. Leicester City 19/39 (41:18). 3. Manchester City 19/38 (52:23). 4. Chelsea 19/32 (33:27). 5. Wolverhampton 19/30 (29:24). 6. Tottenham Hotspur 19/29 (34:27). 7. Sheffield United 19/29 (23:17). 8. Manchester United 19/28 (30:23). 9. Crystal Palace 20/27 (18:22). 10. Everton 20/25 (23:30). 11. Newcastle United 20/25 (20:30). 12. Arsenal 19/24 (25:28). 13. Burnley 19/24 (23:30). 14. Brighton & Hove Albion 20/23 (24:28). 15. Southampton 20/22 (24:38). 16. Bournemouth 20/20 (20:28). 17. West Ham United 18/19 (20:30). 18. Aston Villa 20/18 (25:36). 19. Watford 20/16 (15:33). 20. Norwich City 19/12 (19:38).