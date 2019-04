Kalidou Koulibaly (2) und Arkadiusz Milik erzielten Napolis Tore beim ungefährdeten Auswärtssieg. Das abgeschlagene Chievo, das mit einem Punktabzug in die Saison gestartet ist, steht als Absteiger fest.

Mit einem Heimsieg gegen die Fiorentina kann Juventus am Samstag den neunten Meistertitel in Folge perfekt machen. Den ersten Matchball haben die Turiner an diesem Samstag mit einem 1:2 bei SPAL Ferrara vergeben. Drei Tage vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam schickte Trainer Massimiliano Allegri eine B-Formation aufs Feld.

Kurztelegramme, Resultate und Rangliste:

Fiorentina - Bologna 0:0. - 29'394 Zuschauer. - Bemerkung: Fiorentina ohne Edimilson Fernandes (Ersatz), Bologna mit Dzemaili (ab 72.).

Chievo - Napoli 1:3 (0:1). - Tore: 15. Koulibaly 0:1. 64. Milik 0:2. 81. Koulibaly 0:3. 90. Cesar 1:3.

Weitere Resultate vom Sonntag: Torino - Cagliari 1:1. Sassuolo - Parma 0:0. Sampdoria Genua - Genoa 2:0. Frosinone - Inter Mailand (20.30 Uhr).

Rangliste: 1. Juventus Turin 32/84 (65:22). 2. Napoli 32/67 (61:28). 3. Inter Mailand 31/57 (47:25). 4. AC Milan 32/55 (46:30). 5. AS Roma 32/54 (57:45). 6. Atalanta Bergamo 31/52 (64:41). 7. Torino 32/50 (41:29). 8. Lazio Rom 31/49 (44:33). 9. Sampdoria Genua 32/48 (53:41). 10. Fiorentina 32/40 (46:39). 11. Sassuolo 32/37 (46:51). 12. Cagliari 32/37 (31:44). 13. SPAL Ferrara 32/35 (30:45). 14. Parma 32/35 (33:50). 15. Genoa 32/34 (35:51). 16. Udinese 31/32 (30:44). 17. Bologna 32/31 (31:47). 18. Empoli 31/28 (40:59). 19. Frosinone 31/23 (25:56). 20. Chievo Verona 32/11 (22:67).