Nach Inter Mailand stolpert auch Juventus Turin

Damit weist Juventus Turin nun einen Rückstand von zwei Punkten auf Inter Mailand auf. Lazio Rom liegt als Dritter nur noch drei Zähler hinter Juventus.

Nachdem der zuletzt kritisierte und formschwache Cristiano Ronaldo Juventus in Führung gebracht hatte, sorgten der Brasilianer Luiz Felipe, der Serbe Andrej Milinkovic-Savic und der Ecuadorianer Felipe Caicedo für die Wende für Lazio, das zum siebten Sieg in Folge kam. Das wegweisende 2:1. fiel fünf Minuten nach dem Platzverweis gegen Juventus' Aussenverteidiger Juan Cuadrado.

Napoli bleibt weiterhin in der Krise. In Udine kam der letztjährige Zweite nur zu einem 1:1 und liegt als Siebter 17 Punkte hinter Leader Inter Mailand zurück. Nach dem Pausenrückstand schaffte Napoli immerhin noch ein Remis, welches Trainer Carlo Ancelotti vorerst im Amt halten dürfte. Der letzte Sieg in der Serie A datiert vom 19. Oktober. Seither blieb Napoli in neun Pflichtspielen ohne Erfolg.

Telegramme:

Atalanta Bergamo - Hellas Verona 3:2 (1:1). - 19'335 Zuschauer. - Tore: 23. Di Carmine 0:1. 44. Malinovsky 1:1. 57. Di Carmine 1:2. 64. Muriel (Foulpenalty) 2:2. 93. Djimsiti 3:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler (bis 55.). 85. Gelb-Rote Karte gegen Dawidowicz (Hellas Verona).

Udinese - Napoli 1:1 (1:0). - 20'405 Zuschauer. - Tore: 32. Lasagna 1:0. 69. Zielinski 1:1.

Lazio Rom - Juventus Turin 3:1 (1:1). - 55'000 Zuschauer. - Tore: 25. Cristiano Ronaldo 0:1. 45. Luiz Felipe 1:1. 74. Milinkovic-Savic 2:1. 95. Caicedo 3:1. - Bemerkungen: 69. Rote Karte gegen Cuadrado (Juventus Turin). 79. Szczesny (Juventus Turin) wehrt Foulpenalty von Immobile ab.

Rangliste:

1. Inter Mailand 15/38 (31:13). 2. Juventus Turin 15/36 (26:15). 3. Lazio Rom 15/33 (36:15). 4. AS Roma 15/29 (26:15). 5. Cagliari 14/28 (29:17). 6. Atalanta Bergamo 15/28 (37:23). 7. Napoli 15/21 (24:19). 8. Parma 14/18 (20:18). 9. Hellas Verona 15/18 (14:17). 10. Torino 14/17 (16:20). 11. AC Milan 14/17 (13:17). 12. Bologna 14/16 (20:23). 13. Fiorentina 14/16 (18:21). 14. Udinese 15/15 (10:24). 15. Sassuolo 13/14 (24:25). 16. Lecce 14/14 (18:27). 17. Sampdoria Genua 14/12 (12:24). 18. Genoa 14/10 (15:28). 19. SPAL Ferrara 14/9 (9:21). 20. Brescia 13/7 (10:26).