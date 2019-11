Mourinho neuer Coach von Tottenham

Er unterschrieb einen Vertrag bis im Sommer 2023. Mourinho, der mit Porto und Inter Mailand die Champions League gewann, war seit fast einem Jahr ohne Trainerjob, nachdem er bei Manchester United entlassen worden war. Nun übernimmt er seinen dritten Posten in England. Mit Chelsea war der "Special One" dreimal Meister geworden.

Pochettino musste bei Tottenham den Hut nehmen, obwohl er letzten Saison den Final der Champions League (0:2 gegen Liverpool) erreicht hatte. In der laufenden Meisterschaft liegt Tottenham jedoch nur auf dem enttäuschenden 14. Platz. Dennoch erklärte Mourinho: "Die Qualität in der Mannschaft und in der Nachwuchs-Akademie von Tottenham begeistern mich. Die Aussicht, mit diesen Spielern arbeiten zu können, ist faszinierend."