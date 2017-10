Die Swiss Football League greift auch gegen den Sohn von Sion-Boss Christian Constantin hart durch. Sportchef Barthélémy Constantin wird wegen schwerwiegender Drohungen gegen Teleclub-Fussballexperte Rolf Fringer von der Disziplinarkommission mit einer Platzsperre von 10 Spielen und einer Busse von 15'000 Franken belegt.

Der 21-jährige CC-Sohn soll Fringer nach dem Spiel in Lugano am 21. September 2017 am Kragen gepackt und ihn mit folgenden Worten bedroht haben: «Wenn du nochmals etwas gegen meine Familie sagst, dann schwöre ich dir, ich töte dich.»

Danach sei Barthélémy zu Christian Constantin in die Kabine gegangen und ihm von der Auseinandersetzung mit Fringer erzählt haben, was dann zu der Handgreiflichkeit von CC gegen den TV-Experten führte.