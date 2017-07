Wicky sieht die tiefere Platzierung Delgados in der Grundordnung aber keinesfalls als defensive Massnahme an. "Es ist eine offensive Idee, dass wir ihn vor der Abwehr platziert haben. Auch da können seine Qualitäten zur Geltung kommen." Er habe das sehr, sehr gut gemacht, und den Auftrag, die Bälle zu verteilen, erfüllt. Auch defensiv, "auch wenn wir da nicht so gefordert waren wie in anderen Spielen", habe er einen sehr guten Eindruck gemacht.

Jubel für Bua

Für die gut 900 Fans, die am Samstagmorgen den Weg auf den Nachwuchscampus und dessen Bruthitze gefunden haben, gab es aber noch mehr zu bejubeln als eine taktische Flexibilität, die in der letzten Saison etwas vermisste wurde, und den Treffer Delgados. In der 73. Minute erzielte Kevin Bua nämlich noch das 2:0 mit einem Flachschuss, der via linkem Pfosten ins Tor kullerte.

Sein Treffer wurde von den Fans, aber vor allem auch von der Bank aus, bejubelt. "Wenn einer nach einer so langen Verletzung (Bua spielte zuletzt in einem Ernstkampf am 26. Februar und musste sich dann am Knie operieren, Anm. d. Red.) wieder da ist, da freut man sich natürlich", sagt Wicky.