Mit 60 Jahren: Diego Maradona stirbt an Herzinfarkt

Maradona war erst Anfang November im Spital ein Blutgerinnsel im Gehirn entfernt worden. Er habe sich zuletzt von seiner Operation in seinem Haus am Stadtrand von Buenos Aires erholt, sagte sein Anwalt.

Der Weltmeister von 1986 hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So erlitt Maradona bereits zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und liess sich wegen schweren Übergewichts einen Magen-Bypass legen. Er war auch mehrfach wegen Drogensucht in Behandlung.

Zuletzt war Maradona als Trainer des Klubs Gimnasia y Esgrima La Plata tätig. Unvergesslich machte ihn seine Aktion im WM-Viertelfinal 1986, als er den Ball gegen England mit der Faust ins Tor beförderte. Danach behauptete er, die "Hand Gottes" sei im Spiel gewesen.