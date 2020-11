Milan gewinnt auch ohne Ibrahimovic

Weil Sassuolo im Verfolgerduell vom Samstag Inter Mailand unterlag, sind nur noch Juventus Turin und die AC Milan in der laufenden Meisterschaft ungeschlagen. Aber die Mailänder haben noch eine eindrücklichere Serie am Laufen. Sie sind zusammen mit Atlético Madrid die einzige Mannschaft aus den Top-5-Ligen, die seit der Wiederaufnahme nach dem Corona-Lockdown im März ungeschlagen sind. Gegen die Fiorentina gelangen Milan schon in der ersten halben Stunde die Tore durch Alessio Romagnoli und Franck Kessie, der einen Penalty verwertete und noch vor der Pause einen zweiten verschoss.

Ibrahimovic, der in dieser Saison schon zehnmal getroffen hat, dürfte am kommenden Wochenende bei Sampdoria Genua wieder dabei sein. Dann kann Milan mit einem 30. Match mit mindestens einem Tor einen Klubrekord aus den Siebzigerjahren verbessern.

Resultate und Tabelle:

Lazio Rom - Udinese 1:3 (0:2). - Tore: 18. Arslan 0:1. 45. Pussetto 0:2. 71. Forestieri 0:3. 74. Immobile (Foulpenalty) 1:3.

Milan - Fiorentina 2:0 (2:0). - Tore: 17. Romagnoli 1:0. 28. Kessie 2:0. - Bemerkungen: 40. Kessie (Milan) verschiesst Penalty.

Die weiteren Spiele der 9. Runde. Samstag: Sassuolo - Inter Mailand 0:3. Benevento - Juventus Turin 1:1. Atalanta Bergamo - Hellas Verona 0:2. - Sonntag: Bologna - Crotone 1:0. Cagliari - Spezia 18.00. Napoli - AS Roma 20.45. - Montag: Torino - Sampdoria Genua 18.30. Genoa - Parma 20.45.

1. AC Milan 9/23 (21:8). 2. Inter Mailand 9/18 (23:13). 3. Sassuolo 9/18 (20:12). 4. AS Roma 8/17 (19:11). 5. Juventus Turin 9/17 (18:7). 6. Hellas Verona 9/15 (12:7). 7. Napoli 8/14 (16:10). 8. Atalanta Bergamo 9/14 (18:16). 9. Lazio Rom 9/14 (14:16). 10. Bologna 9/12 (14:14). 11. Cagliari 8/10 (14:17). 12. Sampdoria Genua 8/10 (12:13). 13. Udinese 9/10 (10:12). 14. Benevento 9/10 (12:21). 15. Spezia 8/9 (11:15). 16. Fiorentina 9/8 (10:15). 17. Parma 8/6 (8:16). 18. Torino 8/5 (14:20). 19. Genoa 8/5 (7:16). 20. Crotone 9/2 (6:20).