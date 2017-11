Das bemerkt auch Bernhard Heusler, der langjährige FCB-Präsident. In der Saison 2014/15 sitzt er im Letzigrund. Es ist ein Spiel GC gegen Basel, «eines von so vielen in meiner Zeit», und doch fällt ihm an diesem Abend jemand besonders auf: Lang. Als Antreiber führt er GC an. «In diesem Moment dachte ich: So eine Persönlichkeit, das wäre ein Segen für uns.»

Der Transfer klappt im folgenden Sommer. Seither beackert Lang die rechte Seite beim FC Basel. Innert Kürze entwickelt er sich zu einem Führungsspieler. Und bestätigt die Eindrücke einer Figur, die auch abseits des Rasens mit klugen Gedanken auffällt und dabei stets bescheiden bleibt.

Und jetzt ist Michael Lang, 26-jährig mittlerweile, in der Basler Euphorie so etwas wie der Mann der Woche. Sein Tor gegen Manchester United hat Verein und Stadt in einen Strudel voller Glücksgefühle gerissen. Und sich selbst gleich mit dazu. Schon auf dem Platz übermannten ihn die Gefühle, die Tränen kehrten auch beim ersten Interview danach fast zurück. Es waren bewegende Szenen.

Das perfekte Abbild des FCB

Lang ist auch das perfekte Abbild des FC Basel in dieser Saison. Wie das ganze Team konnte auch er gewisse Schwankungen nicht verhindern. Es gab manch einen schlechteren Auftritt. Aber auch manch grossartigen. Er war es schon, der beim schwindelerregenden 5:0 gegen Benfica Lissabon das erste Tor erzielte.

Und er war es nun, der das Tor zum Achtelfinal in der Königsklasse Champions League weit aufstiess. Auch der Bedeutung für sich selbst ist er sich bewusst. «Eindeutig, es ist das wichtigste Tor meiner Karriere», sagte er gleich nach dem Spiel.

Wenn Lang für die «Schweiz am Wochenende» zurückschaut auf seine ersten Erfahrungen als Profi, dann denkt er an ein «gewisses Lehrgeld», das er zahlen musste. «Als rechter Verteidiger spielst du immer gegen die besten und schnellsten Spieler des Gegners, das war nicht nur einfach.» Auch den Ehrgeiz streitet er keineswegs ab.