Nach einem Spiel künstlerischer Schaffenspause am Wochenende nahm Barcelonas Lionel Messi seine Torproduktion beim 6:1 zuhause gegen Eibar unvermittelt wieder auf. Der Argentinier erzielte seine Tore 40 bis 43 für seinen Klub im Jahr 2017 und knackte zugleich die Marke von 300 Treffern im Camp Nou. Zum ersten Mal seit 2013 war er in der Liga viermal in einem Spiel erfolgreich.

Messi zeichnete für das 1:0 (20. Minute/Foulpenalty) sowie die drei letzten Treffer (59./62./87.) verantwortlich. Dazwischen waren Paulinho (38.) und Denis Suarez (53.) sowie Sergio Enrich für Eibar (57.) erfolgreich.

Mit dem ungefährdeten Sieg wahrte Barça seine weisse Weste nach fünf Runden. Ohne Verlustpunkte steht sonst kein Team mehr da.

FC Barcelona - Eibar 6:1 (2:0). - 51'645 Zuschauer. - Tore: 20. Messi (Foulpenalty) 1:0. 38. Paulinho 2:0. 53. Denis Suarez 3:0. 57. Enrich 3:1. 59. Messi 4:1. 62. Messi 5:1. 87. Messi 6:1.

Weiteres Resultat vom Dienstag: Valencia - Malaga 5:0.

Rangliste: 1. FC Barcelona 5/15 (17:2). 2. FC Sevilla 4/10 (6:1). 3. San Sebastian 4/9 (11:7). 4. Valencia 5/9 (9:3). 5. Real Madrid 4/8 (9:4). 6. Atlético Madrid 4/8 (8:3). 7. Athletic Bilbao 4/7 (3:1). 8. Villarreal 4/6 (6:5). 9. Levante 4/6 (5:4). 10. Leganes 4/6 (3:3). 11. Las Palmas 4/6 (5:7). 12. Betis Sevilla 4/6 (5:7). 13. Eibar 5/6 (3:10). 14. Getafe 4/4 (3:4). 15. Girona 4/4 (3:5). 16. Espanyol Barcelona 4/4 (3:8). 17. Celta Vigo 4/3 (5:7). 18. Deportivo La Coruña 4/1 (5:11). 19. Alaves 4/0 (0:7). 20. Malaga 5/0 (1:11).