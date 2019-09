Icardi schoss in den vergangenen sechs Jahren 124 Tore in 219 Spielen für die Mailänder. Schon mit 22 Jahren wurde er Captain der "Nerazzurri", 2018 wurde er zum besten Spieler der Serie A gewählt. Seinem Abgang in Italien ging ein Streit mit Inter voraus. Im Februar wurde Icardi als Captain abgesetzt, unter dem neuen Trainer Antonio Conte hatte er keine Zukunft in Mailand.

Bei PSG stehen mit Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappé und Icardi nun vier Top-Angreifer unter Vertrag.