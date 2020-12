Massimo Rizzo mit FCZ-Vertrag bis Sommer 2022

In den elf Partien unter Rizzo, der Anfang Oktober nach der 3. Runde interimistisch den Posten des entlassenen Ludovic Magnin übernommen hatte, gewann der FCZ fünfmal, dazu gab es je drei Unentschieden und Niederlagen.

Klubpräsident Ancillo Canepa sagt in einem Klub-Communiqué, dass "Massimo über einen fachlichen Rucksack wie nur wenige in der Branche verfügt und er aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten den Profifussball aus verschiedenen Blickwinkeln kennt. Er hat in den letzten Wochen bewiesen, dass er seine Erfahrung und menschlichen Qualitäten praxisorientiert auch in die Führung einer Profimannschaft einbringen kann."