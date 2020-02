Manchester City legt bei Real vor - Juventus gegen Lyon in Rücklage

Gabriel Jesus per Kopf und De Bruyne vom Penaltypunkt nach einem Foul von Dani Carvajal am eingewechselten Raheem Sterling drehten die Partie im Madrider Bernabeu in der letzten Viertelstunde. Nach einer Stunde war Real trotz leichter Unterlegenheit durch Isco in Führung gegangen. Manchester Citys Chancen erhöhten sich zudem dadurch, dass Real Madrid im Rückspiel in drei Wochen zudem auf Sergio Ramos verzichten muss. Der Abwehrchef sah in der hektischen Schlussphase wegen eines Notbremse-Fouls die Rote Karte und fehlt am 17. März im Rückspiel in England.

Dass Tore im Giganten-Treffen zunächst auf sich warten liessen, war primär den starken Goalies und gut postierten Abwehrreihen geschuldet. Das Hinspiel beim viermaligen Champions-League-Sieger der letzten sechs Jahre geizte nämlich nicht mit hochstehendem Fussball. Für Real verpasste Karim Benzema nach einer halben Stunde die Führung, weil Citys Goalie Ederson auf der Linie glänzend parierte.

Auch beim Gastgeber glänzte Goalie Thibaut Courtois, unter anderem nach 20 Minuten mit einer Parade gegen Gabriel Jesus. Zudem klärte Casemiro kurz vor der Pause nach einem weiteren Abschluss von Jesus auf der Linie. Manchester City, das seinen bevorstehenden zweijährigen Champions-League-Bann wegen Verstössen gegen das Financial Fairplay vor dem CAS anficht, liess mit Ausnahme des Gegentreffers nach einem Ballverlust im Spielaufbau wenig zu, obwohl sich mit Aymeric Laporte der wichtigste Verteidiger nach einer halben Stunde (erneut) verletzte.

Manchester City ist das einzige der vier englischen Teams, das im Achtelfinal-Hinspiel ein Tor erzielt und nicht verloren hat.

Juventus im Rückspiel gefordert

Juventus Turin wurde seiner Favoritenrolle gegen Olympique Lyon auswärts noch nicht gerecht. Die Italiener enttäuschten vor allem in der ersten Halbzeit und steigen in drei Wochen mit einer 0:1-Hypothek ins Rückspiel.

Matchwinner für den französischen Underdog war Lucas Tousart. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer zu Hertha Berlin wechseln wird, vollendete nach einer halben Stunde eine Hereingabe von Houssem Aouar zum 1:0.

Cristiano Ronaldo, mit 65 Treffern in der K.o.-Phase der Champions League der Spezialist schlechthin für die entscheidenden Spiele, boten sich einige kleinere, aber keine grossen Möglichkeiten, die Partie in andere Bahnen zu lenken. Zweimal scheiterte der Portugiese mit Freistössen an der gegnerischen Mauer, zweimal verpasste er den Ausgleich mit Kopfbällen. Die grösste Chance für Juventus vergab Paolo Dybala. Seine missglückte Volley-Abnahme in der 69. Minute verfehlte das Tor klar.

Real Madrid - Manchester City 1:2 (0:0)

75'615 Zuschauer. - SR Orsato (ITA). - Tore: 60. Isco 1:0. 78. Gabriel Jesus 1:1. 83. De Bruyne (Foulpenalty) 1:2.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Ferland Mendy; Modric (84. Vazquez), Casemiro, Valverde; Isco (84. Jovic), Benzema, Vinicius (75. Bale).

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte (33. Fernandinho), Benjamin Mendy; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo Silva (73. Sterling).

Bemerkungen: Real Madrid ohne Asensio und Hazard (beide verletzt). Manchester City ohne Sané (verletzt). 86. Rote Karte Ramos (Notbremsefoul). Verwarnungen: 30. Benjamin Mendy (Foul/im Rückspiel gesperrt). 48. Valverde (Foul). 54. Modric (Foul).

Olympique Lyon - Juventus Turin 1:0 (1:0)

57'335 Zuschauer. - SR Manzano (ESP). - Tor: 31. Tousart 1:0.

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (78. Tete), Gomez Soares, Tousart, Aouar, Cornet (81. Andersen); Toko Ekambi (66. Terrier), Dembélé.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (61. Ramsey), Rabiot (78. Bernardeschi); Cuadrado (70. Higuain), Dybala, Ronaldo.

Bemerkungen: Lyon u.a. ohne Depay (verletzt), Juventus ohne Demiral (verletzt). 21. Kopfball an die Latte von Toko Ekambi (Lyon). Verwarnungen: 28. Marcelo (Foul). 61. Cornet (Foul).