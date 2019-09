Matchwinner im einseitigen und doch umkämpften Duell in Luzern war mit Blessing Eleke ein Joker. Der 23-jährige Nigerianer, letzte Saison mit 13 Toren Luzerns steter Brandherd, benötigte nach seiner Einwechslung zwölf Minuten, ehe er in der 69. Minute eine von Laurent Walthert abgelenkte Hereingabe von Pascal Schürpf ins Tor spedierte. Für das harmlose und über weite Strecken mit Abwehrarbeit beschäftigte Xamax vergab der ebenfalls eingewechselte Gaëtan Karlen in der 83. Minute die einzige nennenswerte Chance.

Lange agierten die Luzerner zwar dominant und sichtlich bemüht, aber auch fehlerhaft. Sie hatten deutlich mehr Ballbesitz, wiesen ein Plus in den Zweikämpfen auf und erarbeiteten sich eine Vielzahl an Abschlüssen. Grosse Chancen blieben aber Mangelware. Zweimal verfehlte Francesco Margiotta, als Mittelstürmer einer der besten Luzerner, in der ersten Halbzeit das Tor, einmal war Xamax' Verteidiger Arbenit Xhemajli nach einem Schuss von Pascal Schürpf beim Abpraller zur Stelle, dazu scheiterten Ibrahima Ndiaye und Shkelqim Demhasaj mit Kopfbällen aus schwierigen Positionen.

Telegramm:

Luzern - Neuchâtel Xamax 1:0 (0:0)

7294 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tor: 69. Eleke 1:0.

Luzern: Müller; Kakabadse, Knezevic, Lucas, Sidler; Voca (85. Cirkovic), Schulz; Demhasaj (57. Eleke), Ndiaye, Schürpf; Margiotta (92. Males).

Neuchâtel Xamax: Walthert; Neitzke, Oss, Xhemajli; Gomes (82. Seydoux), Ramizi, Doudin, Kamber; Haile-Selassie (77. Mulaj), Nuzzolo, Seferi (70. Karlen).

Bemerkungen: Luzern ohne Arnold, Grether und Ndenge (alle verletzt), Xamax ohne Djuric (gesperrt), Di Nardo, Dugourd, Mveng und Farine (alle verletzt). Verwarnungen: 12. Ramizi (Foul). 28. Voca (Foul). 34. Doudin (Foul). 71. Margiotta (Foul). 77. Kamber (Foul). 92. Knezevic (Foul).

Die weiteren Resultate der 8. Runde. Donnerstag: Luzern - Neuchâtel Xamax FCS 1:0 (0:0). Servette - Lugano 0:0. - Mittwoch: Basel - Zürich 4:0 (1:0). Sion - St. Gallen 1:2 (0:1). Thun - Young Boys 1:1 (0:0).

Rangliste: 1. Basel 8/19 (21:8). 2. Young Boys 8/16 (15:7). 3. Sion 8/16 (12:9). 4. St. Gallen 8/13 (14:13). 5. Servette 8/10 (10:9). 6. Luzern 8/9 (7:8). 7. Zürich 8/8 (7:18). 8. Lugano 8/6 (8:9). 9. Thun 8/6 (7:13). 10. Neuchâtel Xamax FCS 8/4 (8:15).