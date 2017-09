Mattia Bottani hatte die Luganesi in der 14. Minute in Führung gebracht. Die Gegentreffer fielen in der 58. und 64. Minute.

Die nächste Europa-League-Partie bestreitet Lugano am 19. Oktober in Luzern gegen die Tschechen von Viktoria Pilsen.

Resultate:

Resultate: Viktoria Pilsen - Hapoel Be'er Sheva 3:1 (1:0). Lugano - FCS Bukarest 1:2 (1:0). Rangliste: 1. FCS Bukarest 2/6 (5:1). 2. Viktoria Pilsen 2/3 (3:4). 3. Hapoel Be'er Sheva 2/3 (3:4). 4. Lugano 2/0 (2:4).