Dank dem hart erarbeiteten Auswärtssieg beim Tabellen-16. Southampton übernahm das Team von Trainer Jürgen Klopp vorübergehend wieder die Tabellenspitze von Manchester City, das an diesem Wochenende in FA Cup engagiert ist und bei einem Spiel weniger nun zwei Punkte hinter Liverpool liegt.

Bei Liverpools 25. Sieg im 33. Spiel sah Xherdan Shaqiri zum siebten Mal in Folge von der Bank aus, wie sich seine Teamkollegen anfangs schwer taten und durch Shane Long in der 9. Minute in Rückstand gerieten. Den Auswärtssieg bewerkstelligte schliesslich Mohamed Salah nach einem Sprint über das halbe Feld in der 80. Minute zum 2:1. Die weiteren Tore für die Reds erzielten Naby Keita (36. Minute) und Jordan Henderson (88.).

Telegramm und Rangliste:

Southampton - Liverpool 1:3 (1:1). - 31'797 Zuschauer. - Tore: 9. Long 1:0. 36. Keita 1:1. 80. Salah 1:2. 86. Henderson 1:3. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Rangliste: 1. Liverpool 33/82 (75:20). 2. Manchester City 32/80 (83:21). 3. Tottenham Hotspur 32/64 (60:34). 4. Arsenal 31/63 (65:39). 5. Chelsea 32/63 (55:34). 6. Manchester United 32/61 (61:43). 7. Wolverhampton 32/47 (40:39). 8. Watford 32/46 (47:47). 9. Leicester City 32/44 (42:43). 10. Everton 32/43 (45:42). 11. West Ham United 32/42 (41:48). 12. Bournemouth 32/38 (43:58). 13. Crystal Palace 32/36 (38:43). 14. Newcastle United 32/35 (31:42). 15. Brighton & Hove Albion 31/33 (32:46). 16. Southampton 32/33 (36:53). 17. Burnley 32/33 (37:59). 18. Cardiff City 32/28 (28:61). 19. Fulham 33/17 (30:76). 20. Huddersfield Town 32/14 (18:59).