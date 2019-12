Liverpool in der Premier League nicht zu stoppen

Schön, wer ein solches Kader zur Verfügung hat: Liverpools Coach Jürgen Klopp wechselte gegenüber dem 5:2-Sieg am Mittwoch gegen Everton nicht weniger als sieben Spieler in der Startaufstellung aus - und siegte auch so überzeugend 3:0 in Bournemouth. Leidtragender der Rochade war auch Xherdan Shaqiri, der wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen musste.

Die Tore zum siebten Sieg in Folge der "Reds" in der Premier League schossen Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita und Mohamed Salah. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Leicester beträgt damit zumindest bis am Sonntag bereits elf Punkte.

Ins Stocken geraten ist hingegen der Motor bei Chelsea. Die Londoner verloren beim abstiegsbedrohten Everton 1:3 und damit zum dritten Mal in den letzten vier Spielen.

Kurztelegramme:

Bournemouth - Liverpool 0:3 (0:2). - 10'832 Zuschauer. - Tore: 36. Oxlade-Chamberlain 0:1. 44. Keita 0:2. 54. Salah 0:3. - Bemerkung: Liverpool mit Shaqiri (ab 87.).

Everton - Chelsea 3:1 (1:0). - 39'114 Zuschauer. - Tore: 5. Richarlison 1:0. 49. Calvert-Lewin 2:0. 52. Kovacic 2:1. 84. Calvert-Lewin 3:1.

Tottenham Hotspur - Burnley 5:0 (3:0). - 58'401 Zuschauer. - Tore: 4. Kane 1:0. 9. Lucas 2:0. 32. Son 3:0. 54. Kane 4:0. 74. Sissoko 5:0.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Everton - Chelsea 3:1. Bournemouth - Liverpool 0:3. Tottenham Hotspur - Burnley 5:0. Watford - Crystal Palace 0:0. Manchester City - Manchester United 18.30 Uhr.

Rangliste: 1. Liverpool 16/46. 2. Leicester City 15/35. 3. Manchester City 15/32. 4. Chelsea 16/29. 5. Wolverhampton 15/23. 6. Tottenham Hotspur 16/23. 7. Crystal Palace 16/22. 8. Manchester United 15/21. 9. Sheffield United 15/19. 10. Arsenal 15/19. 11. Newcastle United 15/19. 12. Brighton & Hove Albion 15/18. 13. Burnley 16/18. 14. Everton 16/17. 15. West Ham United 15/16. 16. Bournemouth 16/16. 17. Aston Villa 15/15. 18. Southampton 15/15. 19. Norwich City 15/11. 20. Watford 16/9.