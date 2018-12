Was für ein Auftritt von Xherdan Shaqiri! In der 70. Minute wechselte Jürgen Klopp den Schweizer Internationalen beim Stand von 1:1 ein, zehn Minuten später war die Partie in Anfield bei Schneeregen dank einer Doublette Shaqiris zugunsten des Gastgebers entschieden.

In der 73. Minute lenkte Ashley Young den Schuss des Mittelfeldspielers ab, sieben Minuten später versuchte Eric Bailly den Versuch des Schweizers abzuwehren - ebenfalls ohne Erfolg. Mit seinen Saisontoren 4 und 5 sicherte Shaqiri dem Heimteam den verdienten Sieg, der durch ein Fehler von Liverpools Keeper Alisson vor dem 1:1 zwischenzeitlich in Gefahr geraten war.

Während das noch ungeschlagene Liverpool dank dem Sieg Manchester City in der Tabelle wieder überholte und seine Spitzenposition verteidigte, wuchs der Rückstand von Manchester United auf den Leader nach der fünften Saisonniederlage bereits auf 19 Punkte an.

Ebenfalls einen Rückschlag erlitt Arsenal, dessen Serie von 22 Spielen in Folge ohne Niederlage in Southampton endete. Drei Kopfballtore sorgten für den ersten Sieg des Gastgebers unter dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl. Der dritte Treffer des Gastgebers fiel fünf Minuten vor Schluss, als Arsenals Torhüter Bernd Leno eine Flanke unterlief und Charlie Austin zum 3:2 traf.

Die ersten beiden Tore Southamptons schoss Danny Ings, Henrich Mchitarjan glich zweimal für die Gäste aus London aus. Arsenals Trainer Unai Emery setzte in der Defensive auf eine Dreierkette, wobei der im Laufe der zweiten Halbzeit ausgewechselte Stephan Lichtsteiner halbrechts und Granit Xhaka halblinks spielte.

Nicht ins Straucheln kam Chelsea beim Gastspiel in Brighton. Die "Blues" setzten sich mit 2:1 durch. Matchwinner für die Gäste war Eden Hazard, der das 1:0 von Pedro vorbereitete und das 2:0 selber schoss.

Telegramme und Tabelle

Brighton - Chelsea 1:2 (0:2). - 30'645 Zuschauer. - Tore: 17. Pedro 0:1. 33. Hazard 0:2. 66. March 1:2.

Southampton - Arsenal 3:2 (2:1). - Tore: 20. Ings 1:0. 28. Mchitarjan 1:1. 44. Ings 2:1. 53. Mchitarjan 2:2. 85. Austin 3:2. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und Lichtsteiner (bis 73.).

Liverpool - Manchester United 3:1 (1:1). - Tore: 24. Mané 1:0. 33. Lingard 1:1. 73. Shaqiri 2:1. 80. Shaqiri 3:1. - Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (ab 70.).

Rangliste: 1. Liverpool 17/45 (37:7). 2. Manchester City 17/44 (48:10). 3. Tottenham Hotspur 17/39 (31:16). 4. Chelsea 17/37 (35:14). 5. Arsenal 17/34 (37:23). 6. Manchester United 17/26 (29:29). 7. Wolverhampton 17/25 (19:19). 8. Everton 17/24 (24:22). 9. West Ham United 17/24 (25:25). 10. Watford 17/24 (23:25). 11. Bournemouth 17/23 (25:28). 12. Leicester City 17/22 (21:21). 13. Brighton & Hove Albion 17/21 (20:24). 14. Newcastle United 17/16 (14:22). 15. Crystal Palace 17/15 (14:23). 16. Cardiff City 17/14 (17:33). 17. Southampton 17/12 (16:32). 18. Burnley 17/12 (15:33). 19. Huddersfield Town 17/10 (10:28). 20. Fulham 17/9 (16:42).