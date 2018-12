Nach dem 2:3 gegen Crystal Palace vor Weihnachten folgte für Pep Guardiola und Titelverteidiger Manchester City am Stephanstag der nächste Rückschlag. Nach einer 1:0-Führung verloren die "Citizens" gegen den Sensationsmeister von 2016 1:2. Das Tor des Tages für Leicester City schoss Ricardo Pereira in der 81. Minute mit einem herrlichen Weitschuss in die entfernte Torecke.

Derweil Manchester City erneute strauchelte, gab sich Liverpool gegen Newcastle keine Blösse. Der ungeschlagene Tabellenführer setzte sich gegen den Abstiegskandidaten problemlos mit 4:0 durch. Xherdan Shaqiri spielte beim Heimteam durch und erzielte in der 79. Minute mit dem 3:0 seinen sechsten Saisontreffer. Diesen hatte der Schweizer Internationale kurz vor der Pause noch knapp verpasst, als Newcastles Keeper Martin Dubravka einen Freistoss Shaqiri glänzend übers Tor lenkte.

Von der Niederlage von Manchester City profitierte auch Tottenham Hotspur, das neu der erste Verfolger von Liverpool ist. Die "Spurs" liessen dem 6:2 gegen Everton ein 5:0 zuhause gegen Bournemouth folgen. Der Koreaner Son Heung-Min traf zweimal.

Manchester United gewann auch die Heimpremiere von Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer. Die "Red Devils" siegten gegen Huddersfield Town mit Florent Hadergjonaj 3:1, Paul Pogba traf zweimal. Der Franzose war zuletzt unter José Mourinho nicht mehr nominiert worden.

Telegramme und Tabelle

Leicester City - Manchester City 2:1 (1:1). - Tore: 14. Bernardo Silva 0:1. 19. Albrighton 1:1. 81. Ricardo Pereira 2:1. - Bemerkung: 89. Platzverweis Delph (Manchester City/Foul).

Liverpool - Newcastle United 4:0 (1:0). -53'318 Zuschauer. - Tore: 11. Lovren 1:0. 48. Salah (Foulpenalty) 2:0. 79. Shaqiri 3:0. 85. Fabinho 4:0. - Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri, Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Manchester United - Huddersfield Town 3:1 (1:0). - 74'523 Zuschauer. - Tore: 29. Matic 1:0. 64. Pogba 2:0. 78. Pogba 3:0. 88. Jörgensen 3:1. - Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj.

Tottenham Hotspur - Bournemouth 5:0 (3:0). - Tore: 16. Eriksen 1:0. 23. Son 2:0. 35. Lucas 3:0. 61. Kane 4:0. 70. Son 5:0.

19. Runde. Weitere Resultate: Fulham - Wolverhampton 1:1. Burnley - Everton 1:5. Crystal Palace - Cardiff City 0:0. Brighton & Hove Albion - Arsenal 18.15. Watford - Chelsea 20.30. - Rangliste: 1. Liverpool 19/51 (43:7). 2. Tottenham Hotspur 19/45 (42:18). 3. Manchester City 19/44 (51:15). 4. Chelsea 18/37 (35:15). 5. Arsenal 18/37 (40:24). 6. Manchester United 19/32 (37:31). 7. Leicester City 19/28 (24:22). 8. Watford 18/27 (25:25). 9. Everton 19/27 (31:29). 10. Wolverhampton 19/26 (20:22). 11. Bournemouth 19/26 (27:33). 12. West Ham United 18/24 (25:27). 13. Brighton & Hove Albion 18/21 (20:26). 14. Crystal Palace 19/19 (17:25). 15. Newcastle United 19/17 (14:26). 16. Southampton 18/15 (19:33). 17. Cardiff City 19/15 (18:38). 18. Burnley 19/12 (17:41). 19. Fulham 19/11 (17:43). 20. Huddersfield Town 19/10 (12:34).