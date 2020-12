Ligue-1-Premiere für Dan Ndoye

Ndoye, der in der 68. Minute eingewechselt worden war, traf mit einem präzisen Flachschuss, obwohl Nice in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielen musste.

Für die Mannschaft aus Nizza, die seit knapp zwei Wochen vom Rumänen Adrien Ursea trainiert wird, war es der erste Sieg seit dem 1. November und einer Reihe enttäuschender Resultate.

Resultate und Tabelle:

Montpellier - Metz 0:2 (0:0. - Tore: 50. Leya (Foulpenalty) 0:1. 91. Maiga 0:2. - Bemerkungen: Montpellier mit Omlin.

Nîmes - Nice 0:2 (0:0). - Tore: 85. Ndoye 0:1. 94. Claude Maurice 0:2. - Bemerkungen: Nice mit Lotomba und Ndoye (ab 68.). 57. Gelb-Rote Karte gegen Schneiderlin (Nice).

Die weiteren Spiele der 15. Runde. Mittwoch: Angers - Strasbourg 0:2. Dijon - Lille 0:2. Reims - Nantes 3:2. Bordeaux - Saint-Etienne 21.00. Lyon - Brest 21.00. Monaco - Lens 21.00. Paris Saint-Germain - Lorient 21.00. Rennes - Marseille 21.00.

1. Lille 15/32 (28:10). 2. Lyon 14/29 (25:11). 3. Paris Saint-Germain 14/28 (33:10). 4. Marseille 12/27 (19:10). 5. Montpellier 15/26 (25:23). 6. Monaco 14/23 (25:20). 7. Angers 15/23 (20:24). 8. Rennes 14/22 (20:18). 9. Lens 13/21 (21:21). 10. Nice 14/21 (18:16). 11. Brest 14/21 (23:25). 12. Metz 15/20 (17:16). 13. Bordeaux 14/19 (14:15). 14. Strasbourg 15/14 (22:26). 15. Nantes 15/14 (17:26). 16. Saint-Etienne 14/13 (12:20). 17. Reims 15/13 (20:26). 18. Lorient 14/11 (15:24). 19. Nîmes 15/11 (11:29). 20. Dijon 15/9 (9:24).