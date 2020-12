Während Messi bereits sechs Mal als Weltfussballer ausgezeichnet wurde und bei Juventus-Angreifer Ronaldo fünf Awards zu Buche stehen, schaffte der 32-jährige Pole erstmals überhaupt den Sprung in die Top 3.

Bis zum 9. Dezember konnten die Fans auf der FIFA-Homepage abstimmen. Daneben floss die Wahl der Nationaltrainer, der Captains und eines Fachjournalisten der jeweiligen Länder in die Entscheidung ein. Die Vergabe der Awards findet am 17. Dezember in der FIFA-Zentrale in Zürich statt.