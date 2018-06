Bald sind es vier Jahre her seit diesem legendären 1. Juli 2014. Vier Jahre, in denen viel passiert ist mit dem Nationalteam. Der Trainer heisst seit jenem Spiel nicht mehr Ottmar Hitzfeld, sondern Vladimir Petkovic. Und auch für Dzemaili hat sich so einiges geändert. Er ist nicht mehr länger ein Ergänzungsspieler (auch im WM-Achtelfinal wurde er eingewechselt).

Sondern hat sich zum Stammspieler entwickelt, der das Vertrauen von Petkovic geniesst.

Doch nun, gut eine Woche vor dem WM-Start, muss diese eine Frage gestellt werden: Wie lange hat Petkovic Geduld mit Dzemaili. Der offensive Mittelfeldspieler hatte seit längerem kein vorbehaltlos gutes Länderspiel mehr. Gegen Spanien am letzten Sonntag wurden seine Defizite offensichtlich.

Dzemaili: fast abgereist

Was tun? Vielleicht fragt sich das tatsächlich auch der Nationaltrainer. In Lugano endet heute das Vorbereitungs-Camp der Schweizer mit dem Testspiel gegen Japan. Petkovic kündet an, dass auch jene Spieler ein paar Einsatzminuten erhalten werden, die gegen Spanien nicht spielten. Aber das sind alles Randnotizen. Entscheidend ist die Frage: Wer spielt am übernächsten Sonntag gegen Brasilien?

Sommer hütet das Tor, davor verteidigen Captain Lichtsteiner, Schär, (aller Voraussicht nach) Akanji und Rodriguez. Im Mittelfeld sind Xhaka und Behrami gesetzt. Offensiv gilt das für Shaqiri sowie wohl Zuber und Seferovic. Doch was ist mit Dzemaili?

Die Warnsignale des Trainers sind deutlich. In Spanien wechselte er in der Halbzeit Dzemaili aus, Shaqiri rückte in die Mitte. Das wäre die eine Alternative. Der formstarke Stürmer Mario Gavranovic die andere. Dzemaili muss Petkovic ziemlich schnell aufzeigen, dass er auf ihn setzen kann. Am besten schon gegen Japan.