Lazio Rom verliert zum dritten Mal in Folge

Dadurch könnte Leader Juventus Turin am Abend mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Atalanta Bergamo den Vorsprung auf Lazio auf zehn Punkte vergrössern.

Dank einem etwas glückhaften Tor des Spaniers Luis Alberto nach einem Prellball führte Lazio gegen Sassuolo zur Pause 1:0. Doch wie schon unter der Woche beim 1:2 gegen Aufsteiger Lecce reichte die Führung nicht zu einem Punktgewinn. Sassuolos Francesco Caputo traf in der Nachspielzeit zum Sieg für die Gäste.

Seit dem Wiederbeginn vor drei Wochen hat Lazio nun in vier von sechs Spielen verloren. Vor dem Corona-Unterbruch waren die Römer in 21 Partien in Folge ungeschlagen geblieben.

Telegramm:

Lazio Rom - Sassuolo 1:2 (1:0). - Tore: 33. Luis Alberto 1:0. 52. Raspadori 1:1. 91. Caputo 1:2.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Brescia - AS Roma (19.30 Uhr), Juventus Turin - Atalanta Bergamo (21.45 Uhr).

Resultate:

1. Juventus Turin 31/75 (65:30). 2. Lazio Rom 32/68 (68:35). 3. Atalanta Bergamo 31/66 (85:39). 4. Inter Mailand 31/65 (65:33). 5. AS Roma 31/51 (56:43). 6. Napoli 31/51 (50:41). 7. AC Milan 31/49 (43:39). 8. Sassuolo 32/46 (59:54). 9. Hellas Verona 31/43 (39:38). 10. Bologna 31/41 (44:49). 11. Cagliari 31/40 (48:46). 12. Parma 31/39 (42:42). 13. Fiorentina 31/35 (37:43). 14. Udinese 31/35 (30:43). 15. Torino 31/34 (37:57). 16. Sampdoria Genua 31/32 (36:53). 17. Lecce 31/28 (40:71). 18. Genoa 31/27 (38:60). 19. Brescia 31/21 (28:61). 20. SPAL Ferrara 31/19 (23:56).