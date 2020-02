Lazio Rom gewinnt gegen Genoa und bleibt an Juventus dran

Damit blieb Lazio Rom in der Serie A zum 20. Mal in Folge ungeschlagen. Der Rückstand auf Leader und Titelverteidiger Juventus Turin beträgt weiterhin nur ein Punkt. Der Tabellenzweite Lazio kam in Genua zum 15. Erfolg aus den letzten 17 Runden.

Zu den Torschützen von Lazio, das 2:0 und 3:1 führte, gehörte auch wieder Ciro Immobile. Er erzielte mit dem 2:0 seinen 27. Treffer in der Meisterschaft. Eine solche Ausbeute nach 25 Runden hatte zuletzt vor 61 Jahren die Inter-Legende Antonio Angelillo.

Telegramm:

Genoa - Lazio Rom 2:3 (0:1). - Tore: 2. Marusic 0:1. 51. Immobile 0:2. 57. Cassata 1:2. 71. Cataldi 1:3. 89. Criscito (Handspenalty) 2:3. - Bemerkung: Genoa mit Behrami.

Rangliste:

1. Juventus Turin 25/60 (48:24). 2. Lazio Rom 25/59 (58:23). 3. Inter Mailand 24/54 (49:22). 4. Atalanta Bergamo 24/45 (63:32). 5. AS Roma 24/39 (43:32). 6. Napoli 25/36 (39:35). 7. AC Milan 25/36 (27:32). 8. Hellas Verona 24/35 (28:24). 9. Parma 24/35 (32:30). 10. Bologna 25/34 (38:40). 11. Cagliari 24/32 (38:36). 12. Sassuolo 24/29 (38:39). 13. Fiorentina 25/29 (32:36). 14. Torino 24/27 (27:43). 15. Udinese 25/27 (21:37). 16. Lecce 24/25 (32:45). 17. Sampdoria Genua 24/23 (26:43). 18. Genoa 25/22 (29:46). 19. Brescia 25/16 (22:46). 20. SPAL Ferrara 25/15 (19:44).